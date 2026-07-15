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Kimberly Gomez

Director of Security Research

Kimberly Gomez ist Director of Security Research bei Akamai. Dort leitet sie Forschungsteams, um umfassende Analysen und Berichte bereitzustellen, mit denen Unternehmen Cyberkriminellen einen Schritt voraus bleiben. Kimberly verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Bereich Cybersicherheit und war zuvor in den Bereichen Print-, Broadcast- und Online-Journalismus tätig. Daher hat sie ein großes Talent für Sicherheits-Storytelling – damit auch Ihre Großeltern verstehen, was in der heutigen Bedrohungslandschaft passiert.

Wenn sie nicht gerade die neuesten Cyberbedrohungen aufspürt, ist sie vielleicht in einem Buch vertieft, plant ihr nächstes Abenteuer und jagt ihren Sohn durch die Themenparks von Orlando.

Beiträge von Kimberly Gomez

Großflächige automatisierte Angriffe: Wie agentische KI Bedrohungen im Handel verändert

July 15, 2026Kimberly Gomez

Der SOTI-Sicherheitsbericht untersucht, wie agentische KI die Sicherheit im Handel beeinträchtigt, den Missbrauch von APIs ausweitet und die Infrastrukturkosten in die Höhe treibt.

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Das ist ein Überfall: Angriffe auf Finanzdienstleister

May 20, 2026Kimberly Gomez

Der neueste SOTI-Sicherheitsbericht zu Finanzdienstleistungen untersucht, wie KI-basierte Botnets, API-Lücken und rekordverdächtige DDoS-Angriffe die Branche beeinflussen.

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Die Verlagsbranche verteidigen: Die tatsächlichen Kosten von KI-Bots

April 08, 2026Kimberly Gomez

Der neueste SOTI-Bericht zeigt, wie sich der Anstieg der KI-Bot-Aktivität um 300 % auf die Verlagsbranche auswirkt – und wie Sie Ihr Unternehmen schützen können.

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Jahresrückblick 2025: KI, APIs und jede Menge Kühnheit

December 11, 2025Kimberly Gomez

Die Forscher von Akamai diskutieren die Sicherheitsgeschichten, die 2025 besonders auffielen, und geben Empfehlungen und Prognosen für 2026 ab.

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Online-Betrug und -Missbrauch 2025: KI hat das Sagen

November 04, 2025Kimberly Gomez

Der letzte SOTI-Bericht des Jahres 2025 bietet eine eingehende Untersuchung der wachsenden Betrugs- und Missbrauchslandschaft und ihrer Auswirkungen auf wichtige Branchen und Regionen.

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