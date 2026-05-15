La rápida convergencia de la adopción de la IA y la proliferación de API ha introducido vulnerabilidades de alto riesgo en todo el panorama empresarial en EMEA. Nuestro estudio anual, basado en los conocimientos de 540 profesionales de la seguridad del Reino Unido, Francia y Alemania, analiza por qué los ataques de API vinculados a la IA han surgido como el tipo de incidente más frecuente en la región. Estos fueron algunos de los resultados principales:

El 88 % de las organizaciones de EMEA han sufrido un incidente de seguridad de API en los últimos 12 meses.

Solo el 22 % sabe cuáles de las API devuelven datos confidenciales.

Existe una brecha crítica entre la confianza de los directivos y la realidad de los técnicos.

