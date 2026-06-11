Die rasante Verbreitung von KI-Technologien in Verbindung mit der zunehmenden Komplexität von APIs hat in den gesamten Geschäftsbereichen in der Region EMEA erhebliche Sicherheitsrisiken geschaffen. Unsere jährliche Studie basiert auf den Erkenntnissen von 540 Sicherheitsexperten aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Deutschland und untersucht, warum Angriffe auf KI-gestützte APIs zum häufigsten Vorfallstyp in dieser Region geworden sind. Dies sind die wichtigsten Erkenntnisse:

88 % der Unternehmen in EMEA haben in den letzten 12 Monaten einen API-Sicherheitsvorfall erlebt.

Nur 22 % wissen, welche APIs sensible Daten zurückgeben.

Es besteht eine kritische Lücke zwischen dem Vertrauen der Führungskräfte und der technischen Realität.

