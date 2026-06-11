La rapida convergenza tra l'adozione dell'intelligenza artificiale e la proliferazione incontrollata delle API ha introdotto numerose vulnerabilità in tutte le aziende dell'EMEA. Sulla base delle informazioni raccolte da 540 addetti alla sicurezza nel Regno Unito, in Francia e in Germania, il nostro studio annuale esamina perché gli attacchi alle API collegate all'intelligenza artificiale sono emersi come il tipo di incidenti più diffuso in questa area geografica. Ecco i risultati principali:

L'88% delle organizzazioni nell'EMEA ha riscontrato un problema di sicurezza delle API negli ultimi 12 mesi.

Solo il 22% di esse sa quali API restituiscono dati sensibili.

Esiste un divario critico tra la fiducia dei dirigenti e la realtà tecnica.

