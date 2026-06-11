La convergence rapide entre l'adoption de l'IA et la prolifération des API a fait émerger des vulnérabilités critiques dans l'écosystème des entreprises de la région EMEA. Fondée sur les retours de 540 professionnels de la sécurité au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, notre étude annuelle analyse les raisons pour lesquelles les attaques ciblant les API liées à l'IA sont devenues le type d'incident le plus fréquent dans la région. Principales conclusions de l'étude :

88 % des entreprises de la région EMEA ont été confrontées à un incident de sécurité lié aux API au cours des 12 derniers mois.

Seules 22 % savent quelles API renvoient des données sensibles.

Un écart critique subsiste entre la confiance des dirigeants et la réalité technique.

