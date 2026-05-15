La transformación digital del sector de los servicios financieros ha creado una peligrosa brecha de visibilidad. Dado que el 73 % de las empresas no puede detectar cuáles son las API que exponen datos confidenciales, los atacantes aprovechan el tejido conectivo de la banca moderna. Descargue este informe exclusivo para conocer la información más reciente sobre amenazas en un sector muy afectado. Estos fueron algunos de los resultados principales:

La IA no acaba con los riesgos de seguridad tradicionales, sino que, más bien, hace que estos se multipliquen

El 83 % de los ataques a terminales de API en 2025 estuvieron dirigidos a la banca

Los ciclos de desarrollo acelerados han convertido a la región Asia-Pacífico en el principal objetivo de los ataques DDoS de capa 7

El número máximo de ataques DDoS de capa 3 y 4 creció un 236 % entre 2024 y 2025

