A transformação digital do setor de serviços financeiros criou uma lacuna de visibilidade perigosa. Com 73% das empresas incapazes de ver quais APIs expõem dados confidenciais, os invasores estão explorando o tecido conjuntivo do setor bancário moderno. Baixe este relatório exclusivo para obter os mais recentes dados sobre ameaças de um setor sob ataque. As principais descobertas incluem:

A IA não substitui os riscos de segurança tradicionais — ela os amplifica

O setor bancário absorveu 83% dos ataques a endpoints de API em 2025

Os ciclos de desenvolvimento acelerados tornaram a Ásia-Pacífico o principal alvo de DDoS da camada 7

O máximo de eventos de ataque de DDoS das camadas 3 e 4 cresceu 236% de 2024 para 2025

