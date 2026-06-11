La trasformazione digitale del settore dei servizi finanziari ha creato una pericolosa lacuna di visibilità. Con il 73% delle aziende che non sa quali API rendono visibili i loro dati sensibili, i criminali sfruttano il tessuto connettivo del sistema bancario moderno. Scarica questo rapporto esclusivo per scoprire le ultime informazioni sulle minacce per un settore in attacco. Ecco i risultati principali:
- L'intelligenza artificiale non sostituisce i tradizionali rischi di sicurezza, ma li amplifica
- Il settore bancario ha subito l'83% degli attacchi sferrati contro gli endpoint delle API nel 2025
- L'accelerazione dei cicli di sviluppo ha reso l'Asia-Pacifico il principale obiettivo degli attacchi DDoS al livello 7
- Il numero degli attacchi DDoS ai livelli 3 e 4 è aumentato del 236% dal 2024 al 2025