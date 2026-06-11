La transformation digitale des établissements de services financiers a engendré un dangereux manque de visibilité. Aujourd'hui, 73 % des entreprises ignorent quelles API exposent leurs données sensibles, ce qui laisse le champ libre aux attaquants pour exploiter les points de connexion du système bancaire actuel. Téléchargez ce rapport exclusif pour découvrir les dernières informations sur les menaces qui pèsent sur le secteur. Principales conclusions de l'étude :

L'IA n'élimine pas les risques de sécurité traditionnels : elle les amplifie

Le secteur bancaire a concentré 83 % des attaques ciblant les points de terminaison API en 2025

L'Asie-Pacifique est devenue la première cible des attaques DDoS de couche 7, sous l'effet de cycles de développement accélérés

Le nombre d'attaques DDoS de couches 3 et 4 a augmenté de 236 % entre 2024 et 2025

