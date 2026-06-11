Die digitale Transformation der Finanzdienstleistungsbranche hat zu einer gefährlichen Transparenzlücke geführt. Da 73 % der Unternehmen nicht erkennen können, welche APIs sensible Daten offenlegen, nutzen Angreifer die Verbindungsstrukturen des modernen Bankwesens aus. Laden Sie diesen exklusiven Bericht herunter, um mehr über die neuesten Bedrohungsinformationen für eine angegriffene Branche zu erfahren. Dies sind die wichtigsten Erkenntnisse:

KI ersetzt herkömmliche Sicherheitsrisiken nicht – sie verstärkt sie

Im Jahr 2025 waren 83 % der API-Endpoint-Angriffe auf das Bankwesen gerichtet.

Beschleunigte Entwicklungszyklen machen den asiatisch-pazifischen Raum zum Hauptziel für Layer-7-DDoS

Die maximale Anzahl von Layer-3- und Layer-4-DDoS-Angriffen stieg von 2024 bis 2025 um 236 %

