Conclusiones clave
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La exposición posperimetral requiere una contención proactiva.
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El ransomware sofisticado supera las defensas perimetrales y se dirige rápidamente a las cargas de trabajo esenciales, por lo que las organizaciones deben aplicar la microsegmentación para aislar los activos comprometidos y evitar tiempos de inactividad operativos catastróficos.
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La visibilidad de la red es necesaria para un aislamiento eficaz de las amenazas.
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El tráfico interno oscuro oculta el movimiento lateral de las amenazas, pero la asignación integral este-oeste establece el contexto operativo para que los equipos de seguridad puedan aplicar de forma segura las políticas de privilegios mínimos.
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Los controles heredados inflexibles afectan negativamente a la continuidad de las operaciones clínicas.
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Los firewalls estáticos requieren reconfiguraciones complejas de la red que suponen un riesgo de tiempo de inactividad, mientras que la aplicación de políticas a nivel de cargas de trabajo desacopla las políticas de la infraestructura para proteger los sistemas de pacientes sin interrupciones operativas.
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La segmentación selectiva deja vulnerables a los activos esenciales.
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La cobertura parcial del perímetro de la red permite que las amenazas automatizadas atraviesen rutas sin segmentar, lo que hace que la microsegmentación completa sea esencial para contener los vectores de ataque antes de que los datos de los pacientes o los sistemas de atención sanitaria esenciales se vean afectados.
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El aumento de las expectativas normativas exige un control aplicable.
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La evolución de las exigencias, como la regla de seguridad HIPAA actualizada, requiere pruebas de reducción del riesgo de movimiento lateral, que proporcionan una validación continua y una segmentación detallada mediante evidencias defendibles en tiempo real.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
According to Akamai’s 2025 Segmentation Impact Study, 76% of healthcare organizations faced at least one ransomware attack in the past two years, with 27% suffering breaches at least once per quarter.
Breaches in healthcare take an average of 279 days to fully identify and contain, which is over a month longer than the typical breach in other sectors.
The average healthcare ransom payout reached US$860,000 in Q1 2025.
Akamai Guardicore Segmentation enforces policies directly at the workload level independently of the underlying infrastructure, allowing policies to be created or updated without complex network changes or downtime.
While 90% of organizations have adopted some form of segmentation, only 35% have implemented microsegmentation across their network environment.
Enterprises using microsegmentation contain ransomware attacks almost 22% faster on average, while organizations with over US$1 billion in revenue contain them almost 33% faster.
The 2025 HIPAA Security Rule updates strengthen requirements for network segmentation to protect ePHI, shifting segmentation from an “addressable” safeguard to an explicit technical expectation to limit lateral movement and contain threats.
GenAI and agentic AI tools enable attackers to accelerate reconnaissance and lateral movement, while internal “shadow AI” and agentic workloads generate dynamic, east-west traffic that traditional static tools cannot easily map or secure.