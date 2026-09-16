Wichtige Erkenntnisse
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Risiken jenseits der Netzwerksicherheit erfordern proaktive Eindämmung:
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Fortschrittliche Ransomware umgeht die klassische Netzwerkverteidigung und zielt schnell auf kritische Workloads ab. Deshalb müssen Unternehmen Mikrosegmentierung durchsetzen, um kompromittierte Assets zu isolieren und kritische Betriebsausfälle zu vermeiden.
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Effektive Bedrohungsisolierung erfordert Netzwerktransparenz:
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Undurchsichtiger interner Traffic verschleiert die laterale Bewegung von Bedrohungen, doch ein umfassendes East-West-Mapping bietet den nötigen Kontext, damit Sicherheitsteams Richtlinien zuverlässig nach dem Prinzip der geringstmöglichen Berechtigungen durchsetzen können.
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Unflexible veraltete Kontrollen beeinträchtigen die klinische Kontinuität:
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Statische Firewalls erfordern eine komplexe Neukonfiguration des Netzwerks, was Ausfälle verursachen kann. Die Durchsetzung auf Workload-Ebene hingegen entkoppelt Richtlinien von der Infrastruktur, um Patientensysteme zu schützen, ohne dabei den Betrieb zu stören.
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Selektive Segmentierung macht kritische Assets anfällig:
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Wenn das Netzwerk nur teilweise abgedeckt wird, können automatisierte Bedrohungen unsegmentierte Pfade ausnutzen. Deshalb ist eine vollständige Mikrosegmentierung unerlässlich, um Angriffsvektoren einzudämmen, bevor Patientendaten oder kritische Versorgungssysteme beeinträchtigt werden.
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Steigende gesetzliche Erwartungen erfordern durchsetzbare Kontrollen:
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Neue Vorschriften wie die aktualisierte HIPAA-Sicherheitsregel verlangen Nachweise dafür, dass das Risiko lateraler Netzwerkbewegung reduziert wird. Und genau das liefert kontinuierliche Validierung und präzise Segmentierung durch belegbare Echtzeitnachweise.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
According to Akamai’s 2025 Segmentation Impact Study, 76% of healthcare organizations faced at least one ransomware attack in the past two years, with 27% suffering breaches at least once per quarter.
Breaches in healthcare take an average of 279 days to fully identify and contain, which is over a month longer than the typical breach in other sectors.
The average healthcare ransom payout reached US$860,000 in Q1 2025.
Akamai Guardicore Segmentation enforces policies directly at the workload level independently of the underlying infrastructure, allowing policies to be created or updated without complex network changes or downtime.
While 90% of organizations have adopted some form of segmentation, only 35% have implemented microsegmentation across their network environment.
Enterprises using microsegmentation contain ransomware attacks almost 22% faster on average, while organizations with over US$1 billion in revenue contain them almost 33% faster.
The 2025 HIPAA Security Rule updates strengthen requirements for network segmentation to protect ePHI, shifting segmentation from an “addressable” safeguard to an explicit technical expectation to limit lateral movement and contain threats.
GenAI and agentic AI tools enable attackers to accelerate reconnaissance and lateral movement, while internal “shadow AI” and agentic workloads generate dynamic, east-west traffic that traditional static tools cannot easily map or secure.