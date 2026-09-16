Concetti chiave
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L'esposizione post-perimetro richiede un contenimento proattivo.
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I sofisticati attacchi ransomware superano le difese perimetrali e prendono rapidamente di mira i carichi di lavoro critici, imponendo alle organizzazioni di applicare la microsegmentazione per isolare le risorse compromesse e prevenire i catastrofici problemi di downtime delle operazioni.
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La visibilità della rete è necessaria per un efficace isolamento delle minacce.
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Oscurare il traffico interno nasconde il movimento laterale delle minacce, ma una mappatura completa del traffico est-ovest stabilisce il contesto operativo per consentire ai team addetti alla sicurezza di applicare in modo sicuro le policy basate sul privilegio minimo.
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I controlli legacy non flessibili compromettono la continuità clinica.
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I firewall statici richiedono complesse riconfigurazioni della rete che rischiano di far incorrere in problemi di downtime, mentre l'applicazione a livello dei carichi di lavoro scollega le policy dall'infrastruttura per proteggere i sistemi dei pazienti senza causare interruzioni operative.
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La segmentazione selettiva lascia vulnerabili le risorse critiche.
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Una copertura parziale del perimetro della rete consente alle minacce automatizzate di attraversare percorsi non segmentati, richiedendo l'adozione di una microsegmentazione completa per contenere i vettori di attacco prima che possano influire sui dati dei pazienti o sui sistemi sanitari critici.
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L'aumento delle aspettative normative richiede un controllo applicabile.
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L'evoluzione degli obblighi normativi, come la norma sulla sicurezza HIPAA aggiornata, richiede di dimostrare la riduzione dei rischi provenienti dal movimento laterale, che una verifica continua e una segmentazione granulare forniscono attraverso prove difendibili in tempo reale.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
According to Akamai’s 2025 Segmentation Impact Study, 76% of healthcare organizations faced at least one ransomware attack in the past two years, with 27% suffering breaches at least once per quarter.
Breaches in healthcare take an average of 279 days to fully identify and contain, which is over a month longer than the typical breach in other sectors.
The average healthcare ransom payout reached US$860,000 in Q1 2025.
Akamai Guardicore Segmentation enforces policies directly at the workload level independently of the underlying infrastructure, allowing policies to be created or updated without complex network changes or downtime.
While 90% of organizations have adopted some form of segmentation, only 35% have implemented microsegmentation across their network environment.
Enterprises using microsegmentation contain ransomware attacks almost 22% faster on average, while organizations with over US$1 billion in revenue contain them almost 33% faster.
The 2025 HIPAA Security Rule updates strengthen requirements for network segmentation to protect ePHI, shifting segmentation from an “addressable” safeguard to an explicit technical expectation to limit lateral movement and contain threats.
GenAI and agentic AI tools enable attackers to accelerate reconnaissance and lateral movement, while internal “shadow AI” and agentic workloads generate dynamic, east-west traffic that traditional static tools cannot easily map or secure.