Principais conclusões
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A exposição fora do perímetro exige uma contenção proativa.
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Ransomwares sofisticados superam as defesas de perímetro e atacam rapidamente workloads críticas. Por isso, as organizações precisam implementar a microssegmentação para isolar ativos comprometidos e evitar paralisações operacionais catastróficas.
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A visibilidade da rede é essencial para isolar ameaças de forma eficaz.
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O tráfego interno obscuro oculta movimentos laterais de ameaças, mas um mapeamento completo leste-oeste fornece o contexto operacional necessário para que as equipes de segurança possam aplicar com segurança políticas de privilégio mínimo.
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Controles rígidos e ultrapassados prejudicam a continuidade do atendimento clínico.
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Os firewalls estáticos exigem reconfigurações complexas da rede, o que acarreta o risco de tempo de inatividade, enquanto a aplicação de políticas no nível da workload separa as políticas da infraestrutura para proteger os sistemas dos pacientes sem interromper as operações.
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A segmentação seletiva deixa ativos críticos vulneráveis.
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A cobertura parcial do perímetro da rede permite que ameaças automatizadas se propaguem por caminhos não segmentados, tornando a microssegmentação completa essencial para conter os vetores de ataque antes que os dados dos pacientes ou os sistemas de cuidados críticos sejam comprometidos.
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As crescentes exigências regulatórias demandam um controle que possa ser efetivamente aplicado.
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Normas em constante evolução, como a Regra de Segurança da HIPAA atualizada, exigem comprovação da redução do risco lateral, o que a validação contínua e a segmentação granular proporcionam por meio de evidências defensáveis e em tempo real.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
According to Akamai’s 2025 Segmentation Impact Study, 76% of healthcare organizations faced at least one ransomware attack in the past two years, with 27% suffering breaches at least once per quarter.
Breaches in healthcare take an average of 279 days to fully identify and contain, which is over a month longer than the typical breach in other sectors.
The average healthcare ransom payout reached US$860,000 in Q1 2025.
Akamai Guardicore Segmentation enforces policies directly at the workload level independently of the underlying infrastructure, allowing policies to be created or updated without complex network changes or downtime.
While 90% of organizations have adopted some form of segmentation, only 35% have implemented microsegmentation across their network environment.
Enterprises using microsegmentation contain ransomware attacks almost 22% faster on average, while organizations with over US$1 billion in revenue contain them almost 33% faster.
The 2025 HIPAA Security Rule updates strengthen requirements for network segmentation to protect ePHI, shifting segmentation from an “addressable” safeguard to an explicit technical expectation to limit lateral movement and contain threats.
GenAI and agentic AI tools enable attackers to accelerate reconnaissance and lateral movement, while internal “shadow AI” and agentic workloads generate dynamic, east-west traffic that traditional static tools cannot easily map or secure.