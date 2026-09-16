Points à retenir
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L'exposition au-delà du périmètre exige une stratégie de confinement proactive.
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Les ransomwares sophistiqués dépassent les défenses périmétriques et ciblent rapidement les charges de travail critiques. Les organisations doivent donc mettre en œuvre la microsegmentation afin d'isoler les actifs compromis et d'éviter des interruptions opérationnelles majeures.
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La visibilité du réseau est indispensable pour isoler efficacement les menaces.
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Le trafic interne peu visible peut masquer les déplacements latéraux des attaquants. Une cartographie complète des flux est-ouest fournit le contexte opérationnel nécessaire aux équipes de sécurité pour appliquer en toute confiance des règles de moindre privilège.
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Les contrôles hérités rigides nuisent à la continuité des soins.
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Les pare-feux statiques nécessitent des reconfigurations réseau complexes susceptibles d'entraîner des interruptions de service. À l'inverse, l'application des règles au niveau des charges de travail dissocie les règles de sécurité de l'infrastructure, ce qui permet de protéger les systèmes cliniques sans perturber les opérations.
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Une segmentation partielle laisse les actifs critiques exposés.
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Une couverture incomplète du périmètre réseau permet aux menaces automatisées d'emprunter des chemins non segmentés. Une microsegmentation complète est donc essentielle pour contenir les vecteurs d'attaque avant qu'ils n'affectent les données des patients ou les systèmes de soins critiques.
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Le renforcement des exigences réglementaires nécessite des contrôles applicables.
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L'évolution des réglementations, notamment la mise à jour de la règle de sécurité HIPAA, contraint les entreprises à prouver leur capacité à réduire les risques de mouvement latéral. La validation continue et la segmentation granulaire fournissent ces preuves de manière défendable et en temps réel.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
According to Akamai’s 2025 Segmentation Impact Study, 76% of healthcare organizations faced at least one ransomware attack in the past two years, with 27% suffering breaches at least once per quarter.
Breaches in healthcare take an average of 279 days to fully identify and contain, which is over a month longer than the typical breach in other sectors.
The average healthcare ransom payout reached US$860,000 in Q1 2025.
Akamai Guardicore Segmentation enforces policies directly at the workload level independently of the underlying infrastructure, allowing policies to be created or updated without complex network changes or downtime.
While 90% of organizations have adopted some form of segmentation, only 35% have implemented microsegmentation across their network environment.
Enterprises using microsegmentation contain ransomware attacks almost 22% faster on average, while organizations with over US$1 billion in revenue contain them almost 33% faster.
The 2025 HIPAA Security Rule updates strengthen requirements for network segmentation to protect ePHI, shifting segmentation from an “addressable” safeguard to an explicit technical expectation to limit lateral movement and contain threats.
GenAI and agentic AI tools enable attackers to accelerate reconnaissance and lateral movement, while internal “shadow AI” and agentic workloads generate dynamic, east-west traffic that traditional static tools cannot easily map or secure.