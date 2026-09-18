La directiva NIS2 introduce la responsabilidad personal de los directivos en materia de cumplimiento de ciberseguridad y exige un plazo estricto de 24 horas para notificar incidentes de seguridad significativos a las autoridades reguladoras.
Conclusiones clave
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Las defensas perimetrales no están preparadas para amenazas que operan a velocidad de máquina.
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Los ataques basados en IA pueden sortear rápidamente el perímetro y propagarse lateralmente por entornos híbridos. Si no se contienen, pueden causar interrupciones operativas con impacto en el cumplimiento de NIS2; la microsegmentación definida por software ayuda a detener esa propagación.
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Un acceso excesivamente amplio de los proveedores aumenta la exposición regulatoria.
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Las VPN convencionales dan a terceros un acceso interno amplio, lo que puede convertir unas credenciales comprometidas en una vía de acceso a sistemas críticos. NIS2 exige responsabilidad a la alta dirección, pero la microsegmentación basada en identidad ayuda a mitigar el riesgo restringiendo el acceso de los proveedores únicamente a las cargas de trabajo necesarias.
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El miedo a las interrupciones retrasa peligrosamente la aplicación de controles.
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Los equipos suelen evitar la aplicación de controles estrictos por miedo a interrumpir aplicaciones críticas y afectar a la continuidad operativa. Esa exposición prolongada puede comprometer los requisitos de continuidad de NIS2, pero las pruebas previas mediante simulación permiten comprobar matemáticamente las reglas con tráfico real antes de activarlas.
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Una respuesta manual a incidentes no permite cumplir los plazos obligatorios de notificación.
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Además, las herramientas heredadas pueden tardar días en evaluar el alcance de una brecha de seguridad, haciendo imposible cumplir el plazo de notificación de 24 horas de NIS2. Esto aumenta la exposición de los miembros del consejo a responsabilidades personales. Sin embargo, los mapas visuales en tiempo real y las consultas en lenguaje natural permiten saber al instante hasta dónde se ha extendido una brecha de seguridad.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes
Las defensas perimetrales tradicionales resultan insuficientes porque los ataques basados en IA han reducido de días a minutos los plazos de explotación, lo que permite que las amenazas se propaguen lateralmente más rápido de lo que los equipos de seguridad pueden detectar y corregir las vulnerabilidades.
Sustituye el amplio acceso mediante VPN en el perímetro de la red por una microsegmentación basada en identidad que restringe las credenciales de los proveedores a servidores y puertos específicos, al tiempo que integra la segmentación multifactor directamente en las políticas de conexión.
Los principales obstáculos son la parálisis a la hora de actuar, provocada por el temor a interrumpir la actividad, y los silos organizativos, ya que solo el 37 % de las empresas afirma que la responsabilidad sobre la segmentación se comparte entre los equipos de seguridad e infraestructura.
Prueba las políticas de seguridad en modo borrador, sin bloquear el tráfico real, para que los equipos puedan comprobar matemáticamente que las reglas no afectarán al funcionamiento de las aplicaciones antes de activarlas.
Con etiquetado basado en IA y plantillas listas para usar, la plataforma permite avanzar hasta una segmentación preparada para NIS2 en cuestión de semanas, en lugar de los años que suelen necesitar los proyectos tradicionales.