Además, las herramientas heredadas pueden tardar días en evaluar el alcance de una brecha de seguridad, haciendo imposible cumplir el plazo de notificación de 24 horas de NIS2. Esto aumenta la exposición de los miembros del consejo a responsabilidades personales. Sin embargo, los mapas visuales en tiempo real y las consultas en lenguaje natural permiten saber al instante hasta dónde se ha extendido una brecha de seguridad.