Les VPN classiques accordent aux tiers un accès étendu aux ressources internes, ce qui permet à des identifiants compromis de mettre en péril des systèmes critiques. La directive NIS2 engage la responsabilité des dirigeants, mais la microsegmentation basée sur l'identité réduit ce risque en limitant l'accès des fournisseurs à des charges de travail spécifiques.