La directive NIS2 introduit la responsabilité personnelle des dirigeants en matière de conformité à la cybersécurité et impose un délai strict de 24 heures pour notifier les incidents de sécurité significatifs aux autorités réglementaires.
Points à retenir
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Les défenses périmétriques sont inefficaces face à des menaces opérant à la vitesse des machines.
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Les attaques pilotées par l'IA contournent rapidement les défenses périmétriques traditionnelles, permettant aux violations de sécurité de se propager latéralement dans les environnements hybrides. Les menaces non contenues augmentent le risque d'interruption opérationnelle au regard des exigences de la directive NIS2. Pour éviter cela, la microsegmentation définie par logiciel bloque les mouvements latéraux.
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Des accès fournisseurs trop étendus créent une exposition réglementaire difficile à maîtriser.
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Les VPN classiques accordent aux tiers un accès étendu aux ressources internes, ce qui permet à des identifiants compromis de mettre en péril des systèmes critiques. La directive NIS2 engage la responsabilité des dirigeants, mais la microsegmentation basée sur l'identité réduit ce risque en limitant l'accès des fournisseurs à des charges de travail spécifiques.
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La crainte des interruptions de service retarde dangereusement la mise en œuvre des contrôles de sécurité.
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Les équipes hésitent souvent à appliquer des contrôles stricts par peur de mettre à mal des applications critiques. Cette exposition prolongée peut compromettre les exigences de continuité imposées par la directive NIS2. Grâce à une approche qui passe par la simulation, les règles sont validées mathématiquement à partir du trafic réel avant leur activation.
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Les processus manuels de réponse aux incidents ne permettent pas de respecter les délais obligatoires de signalement des incidents.
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Les outils hérités peuvent prendre plusieurs jours pour cartographier l'impact d'une compromission, ce qui entrave le respect de l'obligation de signalement sous 24 heures prévue par la directive NIS2. Cette situation expose les dirigeants à une responsabilité accrue. En revanche, les cartographies visuelles en temps réel et les requêtes en langage naturel permettent de mesurer instantanément le rayon d'impact d'un incident.
Foire aux questions (FAQ)
Foire aux questions (FAQ)
Les périmètres de sécurité traditionnels sont inefficaces face aux attaques accélérées par l'IA, qui réduisent les délais d'exploitation des vulnérabilités de plusieurs jours à quelques minutes, et permettent aux menaces de se propager latéralement plus rapidement que les équipes de sécurité ne peuvent identifier et corriger les failles.
La solution remplace les accès VPN étendus accordés en bordure du réseau par une microsegmentation basée sur l'identité, qui limite les accès fournisseurs aux seuls serveurs et ports autorisés. Elle intègre également la segmentation multifactorielle directement dans les règles de connexion.
Parmi les principaux freins figurent l'inaction dictée par la crainte d'interrompre les opérations métier ainsi que les silos organisationnels. En effet, seules 37 % des entreprises déclarent partager la responsabilité de la segmentation entre les équipes de sécurité et les équipes d'infrastructure.
Les règles de sécurité sont exécutées en mode non bloquant à partir du trafic réel, ce qui permet aux équipes de vérifier mathématiquement qu'elles n'auront pas de répercussions sur les applications avant l'activation des commandes de blocage.
Grâce à l'étiquetage automatisé par l'IA et à des modèles prédéfinis, la plateforme permet aux organisations d'atteindre un niveau de segmentation compatible avec les exigences de la directive NIS2 en quelques semaines seulement, alors que les projets de segmentation traditionnels peuvent prendre plusieurs années.