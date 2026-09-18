Bei veralteten Tools dauert es Tage, den Schaden eines Sicherheitsvorfalls zu erfassen. Das macht es unmöglich, die 24‑Stunden-Meldepflicht zu erfüllen, die NIS2 vorschreibt. Dadurch werden Vorstände einer persönlichen Rechenschaftspflicht ausgesetzt, doch dank visuellem Echtzeit-Mapping und Abfragen in natürlicher Sprache lässt sich das Ausmaß des Schadens sofort bemessen.