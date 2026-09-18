Die NIS2-Richtlinie führt die persönliche Haftung von Führungskräften für die Einhaltung von Cybersicherheitsvorgaben ein und schreibt ein striktes Zeitfenster von 24 Stunden für die Meldung erheblicher Sicherheitsvorfälle an die Regulierungsbehörden vor.
Wichtige Erkenntnisse
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Klassische Netzwerkverteidigung kann Bedrohungen in Maschinengeschwindigkeit nicht aufhalten:
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Schnelle KI‑Angriffe umgehen die herkömmliche Netzwerksicherheit, wodurch sich Attacken lateral über hybride Umgebungen ausbreiten. Nicht eingedämmte Bedrohungen das Risiko von Betriebsausfällen, das von NIS2 abgedeckt wird – doch softwaredefinierte Mikrosegmentierung stoppt die laterale Netzwerkbewegung.
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Umfassender Anbieterzugriff führt zu unkontrollierten Compliance-Risiken:
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Standard‑VPNs gewähren Drittanbietern umfassenden internen Zugriff, wodurch kompromittierte Anmeldedaten kritische Systeme gefährden können. NIS2 macht die Unternehmensleitung verantwortlich, doch identitätsbasierte Mikrosegmentierung mindert das Risiko, indem sie Anbieter auf bestimmte Workloads beschränkt.
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Die Angst vor Ausfallzeiten führt zu gefährlichen Verzögerungen bei der Durchsetzung:
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Teams zögern oft, strenge Kontrollen durchzusetzen, da die Unterbrechung kritischer Anwendungen das Risiko von Betriebsstörungen birgt. Anhaltende Sicherheitslücken verstoßen gegen die NIS2‑Vorgaben zur Geschäftskontinuität, doch mit simulationsbasierten Tests können Teams ihre Regeln genauestens anhand von Life-Traffic validieren, bevor sie sie aktivieren.
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Manuelle Vorfallsreaktion verfehlt die vorgeschriebenen Meldefristen:
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Bei veralteten Tools dauert es Tage, den Schaden eines Sicherheitsvorfalls zu erfassen. Das macht es unmöglich, die 24‑Stunden-Meldepflicht zu erfüllen, die NIS2 vorschreibt. Dadurch werden Vorstände einer persönlichen Rechenschaftspflicht ausgesetzt, doch dank visuellem Echtzeit-Mapping und Abfragen in natürlicher Sprache lässt sich das Ausmaß des Schadens sofort bemessen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Klassische Netzwerklösungen versagen, weil KI‑gestützte Angriffe Schwachstellen nicht mehr in Tagen, sondern in Minuten ausnutzen. So können sich Bedrohungen schneller lateral ausbreiten, als menschliche Sicherheitsteams Schwachstellen entdecken und beheben können.
Es ersetzt den pauschalen VPN‑Zugriff am Netzwerkrand durch identitätsbasierte Mikrosegmentierung, die die Anmeldedaten von Anbietern auf bestimmte Server und Ports beschränkt und gleichzeitig Multi‑Faktor-Segmentierung direkt in Verbindungsrichtlinien integriert.
Die größten Hindernisse sind eine Lähmung aus Angst vor Betriebsunterbrechungen sowie betriebliche Silos: Nur 37 % der Unternehmen geben an, dass sich Sicherheits- und Infrastrukturteams die Verantwortung für die Segmentierung teilen.
Es führt Sicherheitsrichtlinien erst einmal im Entwurfsmodus aus – unter Verwendung von Live-Traffic. So können Teams genau überprüfen, ob eine Regel Anwendungen beeinträchtigt, bevor sie einen Blockierbefehl aktivieren.
Die Plattform bietet KI‑gestützte Klassifizierung und vorkonfigurierte Vorlagen, wodurch Unternehmen innerhalb weniger Wochen eine NIS2‑konforme Segmentierung erreichen können. Bei herkömmlichen Segmentierungsprojekten sind hierfür in der Regel Jahre erforderlich.