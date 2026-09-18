I perimetri tradizionali non sono adeguati perché gli attacchi basati sull'intelligenza artificiale riducono i tempi necessari per sfruttare le vulnerabilità da giorni a pochi minuti, consentendo alle minacce di muoversi lateralmente più velocemente di quanto i team addetti alla sicurezza riescano ad individuare le vulnerabilità e a correggerle con le patch.