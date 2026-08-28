As ferramentas tradicionais levam dias para mapear os danos causados por uma violação, o que torna impossível cumprir o prazo de 24 horas para divulgação exigido pela NIS2. Isso expõe os conselhos administrativos a uma responsabilidade pessoal, mas o mapeamento visual em tempo real e as consultas em linguagem natural permitem quantificar imediatamente o alcance do impacto.