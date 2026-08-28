Principais conclusões
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As defesas perimetrais não conseguem deter ameaças que operam em velocidade de máquina.
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Ataques rápidos de IA conseguem burlar as barreiras tradicionais, permitindo que violações se espalhem lateralmente em ambientes híbridos. Ameaças não controladas podem causar interrupções operacionais sob a NIS2, mas a microssegmentação definida por software impede a movimentação lateral.
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O amplo acesso de fornecedores gera uma exposição regulatória não gerenciada.
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As VPNs tradicionais concedem amplo acesso interno a terceiros, o que pode permitir que credenciais comprometidas ponham em risco sistemas críticos. A NIS2 responsabiliza os líderes, mas a microssegmentação baseada em identidade reduz os riscos ao limitar os fornecedores a workloads específicas.
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O medo de interrupções no serviço pode levar a atrasos perigosos na aplicação das regras.
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As equipes frequentemente hesitam em aplicar controles rigorosos, pois a interrupção de aplicações críticas pode comprometer as operações. A exposição prolongada viola as normas de continuidade do NIS2, mas os testes baseados em simulação validam matematicamente as regras antes de serem aplicadas ao tráfego real.
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A resposta manual a incidentes não cumpre os prazos obrigatórios de comunicação.
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As ferramentas tradicionais levam dias para mapear os danos causados por uma violação, o que torna impossível cumprir o prazo de 24 horas para divulgação exigido pela NIS2. Isso expõe os conselhos administrativos a uma responsabilidade pessoal, mas o mapeamento visual em tempo real e as consultas em linguagem natural permitem quantificar imediatamente o alcance do impacto.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
NIS2 introduces personal executive accountability for cybersecurity compliance and mandates a strict 24-hour window for reporting significant security incidents to regulatory authorities.
Traditional perimeters fail because AI-driven attacks compress exploitation timelines from days to minutes, allowing threats to move laterally faster than human security teams can discover and patch vulnerabilities.
It replaces broad network-edge VPN access with identity-driven microsegmentation that restricts vendor credentials to designated servers and ports, while embedding multi-factor segmentation directly into connection policies.
The primary obstacles are action paralysis driven by the fear of causing business disruption and organizational silos, as only 37% of enterprises report shared ownership of segmentation between security and infrastructure teams.
It runs draft security policies in a non-blocking mode against live traffic, allowing teams to mathematically validate that rules will not disrupt applications prior to activating blocking commands.
By using AI-powered labeling and pre-built templates, the platform enables organizations to achieve NIS2-ready segmentation status in weeks, compared to the years typically required by legacy segmentation projects.