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The Volvo Ocean Race génère de grandes quantités de contenu que nous devons livrer à notre audience dès que possible. Telefónica et Akamai, ainsi que leurs services d'accélération Web et mobile, nous permettent de diffuser rapidement et de manière fiable notre contenu dans plus de 170 pays.Jordi Neves, directeur de la stratégie digitale, Volvo Ocean Race
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