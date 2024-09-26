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Steven Duckaert

Articoli di Steven Duckaert

Una sicurezza end-to-end per le API: dallo sviluppo alla fine del ciclo di vita

September 26, 2024Steven Duckaert

Scoprite perché la sicurezza delle API deve coprire tutte le fasi del loro ciclo di vita: dallo sviluppo e dal runtime alla fine del ciclo di vita delle API.

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