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Steven Duckaert

Publicações de Steven Duckaert

Segurança de ponta a ponta para APIs: do desenvolvimento à descontinuação

September 26, 2024Steven Duckaert

Saiba por que a segurança de APIs deve abranger todas as fases da vida de uma API — desde o desenvolvimento, passando pelo tempo de execução, até a sua descontinuação.

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