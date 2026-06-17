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Background

Prathmesh Verma

Senior Security Architect Lead

Prathmesh Vermaは、Akamai Security Operations Command Centerのアジア太平洋地域担当Senior Security Architect Leadです。

Prathmesh Vermaによる記事 

1.78TbpsのDDoS攻撃を無効化！金融機関を守ったAkamaiのエッジ防御事例

June 17, 2026Prathmesh Verma

2026年5月、金融機関を襲ったピーク時1.78Tbpsのマルチベクトル型DDoS攻撃。Akamaiはインフラ到達前にネットワークエッジで脅威を完全無効化し、ダウンタイムゼロを実現しました。ProlexicとSOCCの連携による「継続的な保護モデル」とサイバーレジリエンス構築の仕組みを解説します。

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