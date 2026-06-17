2026年5月、金融機関を襲ったピーク時1.78Tbpsのマルチベクトル型DDoS攻撃。Akamaiはインフラ到達前にネットワークエッジで脅威を完全無効化し、ダウンタイムゼロを実現しました。ProlexicとSOCCの連携による「継続的な保護モデル」とサイバーレジリエンス構築の仕組みを解説します。