1.78TbpsのDDoS攻撃を無効化！金融機関を守ったAkamaiのエッジ防御事例

クラウドベースのDDoS緩和サービスであるAkamai Prolexicは、DDoS緩和の大部分を担い、悪意のあるトラフィックが銀行のインフラに影響を与える前に、Akamaiのネットワークエッジ全体で大規模に吸収しました。しかし、プラットフォームの規模だけで結果が決まったわけではありません。

Akamai SOCCは銀行側と緊密に連携し、時間をかけてセキュリティ体制を段階的に強化していました。攻撃中に不可欠であることが証明された主な活動と準備は次のとおりです。

継続的な分析

トラフィックのプロファイリング

プロアクティブな要塞化とポスチャ管理

Akamai SOCCのセキュリティアーキテクトは、多大な時間を費やして以下に取り組みました。

銀行の通常のトラフィックパターンの把握

サービス間のアクティビティの相関分析

銀行の環境に特化した、事前設定済みのDDoS保護ポリシーの設計

Akamaiは、Prolexic Network Cloud Firewallと独自のDDoS緩和プロファイルを使用してこれらの保護を実装しました。それにより、正規ユーザーに影響を与えることなく、悪意のあるトラフィックを即座に特定してブロックすることが可能になりました。自動化されたプラットフォームの保護機能と、人間による運用上の専門知識の組み合わせが、極めて効果的な「システムと人間の協調による防御モデル」を生み出したのです。

標準の保護機能が攻撃ベクトルの大部分を自動的に緩和する一方で、Akamai SOCCはトラフィックの挙動を監視し、極めて標的を絞った攻撃や進化するベクトルにリアルタイムで対応するために保護機能を微調整しました。同様に重要な点として、攻撃中にこれらの保護が稼働している間、Akamaiによる誤検知は一切ありませんでした。

つまり、積極的かつ正確に攻撃がブロックされたことを意味します。この結果は、Akamai SOCCチームが事前に行った分析とチューニングの精度の高さを裏付けています。

「Akamai SOCCの専門知識と緊密なパートナーシップにより、銀行のサービスを中断することなく、次々と進化するサイバー脅威の波に耐えることができました。彼らの継続的なコンサルティング、プロアクティブなガイダンス、そして常時稼働のサポートは、私たちのレジリエンスを高め、最大規模の攻撃にも対処できるという自信を与えてくれました」と同行の最高セキュリティ責任者は述べています。