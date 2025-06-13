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Stas Neyman

Director of Product Marketing

Stas Neyman is a Director of Product Marketing at Akamai, overseeing the Application Protection portfolio.

Stas Neymanによる記事

連邦政府の監視下にある API セキュリティ：CIO への警鐘

June 13, 2025Stas Neyman

増え続けるコンプライアンス規制に対応し、リスクを軽減するために、API セキュリティに対して計画的かつ構造化されたアプローチをとる方法を説明します。

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