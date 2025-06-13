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Stas Neyman

Director of Product Marketing

Stas Neyman is a Director of Product Marketing at Akamai, overseeing the Application Protection portfolio.

Articles rédigés par Stas Neyman

La sécurité des API sous la surveillance du gouvernement fédéral : un signal d'alarme pour les DSI

June 13, 2025Stas Neyman

Découvrez comment adopter une approche réfléchie et structurée de la sécurité des API afin de répondre aux nouvelles exigences de conformité et de réduire l'exposition aux risques.

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