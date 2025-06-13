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Stas Neyman

Director of Product Marketing

Stas Neyman is a Director of Product Marketing at Akamai, overseeing the Application Protection portfolio.

Publicações de Stas Neyman

Segurança de API sob escrutínio federal: um alerta para CIOs

June 13, 2025Stas Neyman

Saiba como adotar uma abordagem deliberada e estruturada para a segurança de APIs a fim de atender às crescentes regulamentações de conformidade e reduzir a exposição ao risco.

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