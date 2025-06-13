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Stas Neyman

Director of Product Marketing

Stas Neyman is a Director of Product Marketing at Akamai, overseeing the Application Protection portfolio.

Post di Stas Neyman

La sicurezza delle API sotto esame da parte delle autorità federali: un campanello d'allarme per i CIO

June 13, 2025Stas Neyman

Scoprite come adottare un approccio consapevole e strutturato alla sicurezza delle API per soddisfare le crescenti normative sulla conformità e ridurre l'esposizione ai rischi.

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