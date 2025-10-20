AI Pulse：AIボット緩和はあらゆる場所で増加している

協力：Emily Lyons
AIボットの現状を読み解くブログシリーズ「AI Pulse」へようこそ。このシリーズの最初の記事を見逃した方は、今すぐチェックしてみてください。
この記事ではタイムリーなトピックを取り上げます。それは、AIボット緩和です。
緩和とは、端的に言えば、ボットが企業とどのようにやり取りするかを管理するための制御を導入することです。2025年第3四半期にかけて、AIボット緩和が明らかに増加しました。これは、AIボットを完全にブロックすることとAIボットがコンテンツにアクセスできるようにすることの長所と短所を、さまざまな業界の企業が比較検討しているためです。
一部のボット管理ベンダーは、出版などの業界セグメントにおいてデフォルトでAIボットをブロックするようにさえなりました。しかし、その決断にはトレードオフが付き物です。
適切なアプローチは可視性によって異なる
緩和はすべての地域と業界で増加している
2025年7月から10月にかけて、AIボットを積極的に緩和しているAkamaiの顧客の割合が9.2%から11%に増加しました（図1）。
この増加はそれほど大きくないように思われますが、期間が短いことを考慮するとかなり大きいです。この増加は、業界や地域に関係なく、Akamaiの顧客が日々拡大し続けるAIボットトラフィックを管理するための対策を積極的に講じていることを示しています。
緩和に取り組んでいる顧客の割合が増加しているだけでなく、AIボット緩和の実際の数はさらに増えています。
AIボットトラフィック緩和を以下の観点別に調べてみましょう。
AIボットの種類
緩和アクション
業種
AIボットの種類別に見るAIボットトラフィック緩和
2025年8月から10月初めにかけてAkamaiの顧客全体で最も緩和されたAIボットはChatGPT-User（OpenAI）であり、ByteSpider（ByteDance）、ClaudeBot（Anthropic）、Meta-ExternalAgent（Meta）が続きました。過去60日間で、緩和されたAIボットトラフィックの量が急増し、特に9月下旬と10月の第1週がピークとなりました。
緩和アクション別に見るAIボットトラフィック緩和
前述のとおり、緩和はブロックだけではありません。Akamaiは、顧客が減速、遅延、ターピット、拒否などのさまざまな方法でAIボットトラフィックの制御を実装できるようにしています。
Akamaiの観測によると、利用可能なすべてのアクションにおいて、顧客は完全なブロックか（拒否および402件の応答を実行）、ターピットおよび遅延（全く応答しない、図3）のいずれかを行っていることを観測しました。
業界別に見るAIボットトラフィック緩和
あらゆる業界の企業がAIボット活動をますます緩和するようになっています。特に、公共部門、コマース、動画メディア、ハイテク、出版（その他のデジタルメディア業界のセグメントを指す）は、AIボットトラフィックの緩和量が極めて多いです。
10月の第1週には、公共部門全体で緩和が急増しました。これは、OpenAIボットトラフィックの緩和の急増と相関しているようです（図4）。
AIボットトラフィック：緩和されるトラフィックと緩和されないトラフィックの比較
AIボットトラフィックの大部分は依然として緩和されていませんが、注目すべきは、緩和されるAIボットアクティビティが緩和されないAIボットアクティビティをはるかに上回る勢いで増加していることです（図5）。
すべてのAIボットトラフィックが同じように扱われるわけではない
また、顧客の中でさまざまな緩和策が見られます。図6は、一部（すべてではない）の自社資産に向かうAIボットトラフィックを緩和している出版業界の顧客を示しています。たとえば、新しい人気コンテンツをホストするページではAIボットをブロックしますが、エバーグリーンコンテンツではブロックしません。
また、すべてではなく特定のAIボットやベンダーをブロックまたは緩和している顧客もいます。
その重要性とは
2025年7月から10月中旬にかけて、AIボットを緩和している顧客の割合が9.2%から11%へと増加したことは、アクティブな管理への明確な転換を示しています。
しかし、措置を講じる前に、可観測性を確保する必要があります。AIボットが自社とどのようにやり取りするかを理解することは、ボットをいつどのように制御するかを決める上で重要です。出版、コマース、公共部門の企業は現在、より的確な戦略でボットトラフィックを形成しようとしています。
次回のAI PulseではAIボットトラフィックに関する別の知見を紹介します。お楽しみに。
詳細情報
Akamaiを活用してAIボットトラフィックを緩和する方法の詳細については、ボットおよび不正利用防止ソリューションをご覧いただくか、エキスパートに直接お問い合わせください。
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