AI Pulse：AIボット緩和はあらゆる場所で増加している

この増加はそれほど大きくないように思われますが、期間が短いことを考慮するとかなり大きいです。この増加は、業界や地域に関係なく、Akamaiの顧客が日々拡大し続けるAIボットトラフィックを管理するための対策を積極的に講じていることを示しています。

緩和に取り組んでいる顧客の割合が増加しているだけでなく、AIボット緩和の実際の数はさらに増えています。

AIボットトラフィック緩和を以下の観点別に調べてみましょう。