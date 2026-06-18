AIボットのトラフィックは2025年に300%という驚異的な急増を記録しました。そして、AIボットはDNSを積極的に悪用し、これから紹介するような設定ミスを探索しています。自動化されたスキャナーは、管理者に見つかる前に、ダングリングCNAMEを列挙し、公開されたリソースレコードを収集し、期限切れの委譲先を機械的なスピードで乗っ取ります。

2026年3月、NISTはDNSの保護に関する決定版ガイド「SP 800-81r3」を公開しました。その冒頭の一文は、事態の深刻さを物語っています。 「企業のDNSインフラに対する攻撃は、その企業のすべてのネットワーク運用を脅かす」

DNSは、組織におけるすべての通信の基盤です。ブラウザーがページを読み込む前、API呼び出しが成功する前、メールサーバーがメッセージを配信する前など、ほぼすべてのネットワークトランザクションの第一歩としてDNSが機能しています。この「中心的な役割」こそが、管理を怠った際の大きな危険性につながります。

それにもかかわらず、DNSの管理は日常的に後回しにされています。不要なレコードが蓄積し、委譲は放置され、プロバイダーは乱立。内部ゾーンと外部ゾーンの同期はズレていき、暗号化DNSは未設定のまま放置されているという状況は珍しくありません。そして、これらすべてを横断的に可視化できる部門は存在しないことが多いのです。

Akamai DNS Posture Management はこうした課題を解決します。