自律型（Autonomous）であることは、人間の脅威検知スキルの代替を意味するものではありません。手動の限界を超えて、防御の進化サイクルを加速させることを意味します。

自律型システムの利点は以下の通りです。

ライブトラフィックのパターンを継続的に分析する

検知候補を生成する

実際のプラットフォーム・トラフィックに照らして検知候補を検証する

専門家による審査のために、信頼性の高い防御策のみを提示する

承認された防御機能を安全にデプロイする

自律化により、以下のサイクルが短縮されます。

攻撃の革新 → 検知手法の作成 → 本番環境での攻撃緩和

AI駆動の脅威が蔓延する環境では、このサイクルの圧縮が戦略的な優位性となります。AkamaiのWAAPは常に適応型（Adaptive）かつ自動的（Automatic）でしたが、AIベースの検知により、その適応のスピードと精度がさらに向上します。

また、自律性の向上に加え、テストでは誤検知（False-Positive）の影響がゼロであることも確認されています。デプロイ候補はそれぞれ、リリース前に測定可能な価値が証明される必要があります。防御機能は、多様なトラフィック条件下で検証された後にのみ導入されるため、ビジネスへの影響を最小限に抑えつつ、効果を最大限に高めます。

もう一つの重要な特徴は、この技術革新がパフォーマンスへの影響を最小限に抑えつつ、安全に並列実行できるよう設計されている点です。AIベースの検知は、コア検知や高速ルールと並行して動作し、お客様に好評を頂いている「ペナルティボックス」のロジックを妨げることはありません。お客様は検出された攻撃の可視性を維持しつつ、自社のリスク許容度に合わせて保護設定を行う柔軟性を保持できます。