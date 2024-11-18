ランサムウェア攻撃を防ぎ、防御する 5 つの方法

ランサムウェアは、ファイル、ドキュメント、画像などの企業データへのアクセスを暗号化して制限するマルウェアの一種であり、広く蔓延しています。サイバー犯罪者は、データの復元と引き換えに、身代金の支払い（多くの場合、ビットコインなどの暗号資産（仮想通貨））を要求します。指定された期間内に身代金が支払われなかった場合、攻撃者はそのデータを破棄するか、インターネットに公開します。多くの場合、これはダーク Web 上のサイトを介して行われます。

ランサムウェアインシデントは、特に大量の専有データや顧客データを持つ企業にとって重大な脅威となります。身代金支払いの先行コストが発生するだけでなく、ランサムウェアサイバー攻撃はブランドの評判を損ない、データプライバシーに関する法律や規制への違反というリスクを組織にもたらします。

特に次の統計情報を考慮すると、事前対応型で包括的なランサムウェア防御および防止策は企業の継続的な成功に不可欠です。

ランサムウェアが標的のデバイスにどのように感染するか、およびデジタルシステムをサイバー犯罪者から保護するために実行できる 5 つのステップについてご確認ください。