医療機器の安全確保：FDAの規制制定を前にH-ISACが新たなガイダンスを公開

ハッキングされた医療機器は世界中の患者に危険をもたらす

特に米国病院協会は、インスリンポンプがハッカーの攻撃を受ける危険性があるとするFDAの警告に言及しました。これは決して前例のないニュースではありません。2011年Black Hat USAカンファレンスで、研究者がワイヤレスインスリンポンプが遠隔操作でハッキングされ、患者の命が危険にさらされる可能性があることを実演して大きな注目を集めました。

しかし、FitchSolutionsが2023年上半期に発表した主要医療機器のテーマと市場動向に関するレポートで指摘されているように、特に糖尿病管理テクノロジーを含むHCIT機器の急激な増加を考慮すると、危険性はさらに高まる可能性があります。

「これは我が国だけでなく、他の国々にとっても大きな懸念事項です」と、Northwell HealthのSenior Health AdvisorであるMark Jarrett博士はWNYW-TV New Yorkに語り、患者には「命に関わる危険性がある」と指摘しています。