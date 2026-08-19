インターネットの未来を保護する：Akamaiが実現したエンドツーエンドPQC

量子コンピューティングの急速な発展により、従来のデータ保護の前提が根本から問われています。こうした危機感の中、Akamai は 2026 年 8 月 12 日、Enhanced TLS ネットワーク全体でエンドツーエンドのポスト量子暗号（PQC: Post-quantum cryptography、耐量子暗号とも）を一般公開（GA）しました。本記事では、この通信経路全体を保護する PQC 移行の仕組みとアプローチについてまとめました。本記事を通じて、クライアントからエッジ、ミッドティア、そしてお客様のオリジンに至るまで、データを次世代の脅威からどのように守るべきかを解説します。

なお、GA 開始直後の 2 分間で Akamai は 4 億 5,000 万件以上の PQC 接続を観測し、ある大手フィンテック企業のお客様は即座に99.4%の量子耐性を達成しました。