クレジットカードへの請求は、プロモーションクレジットの残高をすべて消費した後、またはプロモーションクレジットの有効期限が切れた後に発生します。例えば、60日間有効の$100のクレジットを受け取った場合、その$100のクレジットがお客様のアカウントに自動的に適用されます。有効期間の60日間に$50をご利用になった場合、お客様のクレジットカードへの請求は発生しません。有効期間の60日間に$150分ご利用になった場合、$100のクレジットはすべて消費され、お客様のクレジットカードには$50が請求されます。プロモーションクレジットの有効期限が切れた後で、何らかのサービスをご利用になった場合、お客様のクレジットカードへの請求が発生します。