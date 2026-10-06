Sì. Conserviamo i tuoi dati salvati e riserviamo la tua capacità di utilizzare altre risorse come RAM, trasferimento, ecc., anche quando la tua VM è spenta. Il cliente riceverà una fattura per tutti gli altri servizi eventualmente attivi, come Longview Pro o un indirizzo IP aggiuntivo. Se desideri interrompere la ricezione di fatture per un servizio specifico, è necessario rimuoverlo completamente dal tuo account.