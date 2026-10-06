|Speicher
|USD/Monat
|Images/Konto
|Max. Kapazität
|1 GB
|0,10 $
|100
|500 GB
|Registrieren
|25 GB
|2,50 $
|100
|500 GB
|Registrieren
|50 GB
|5,00 $
|100
|500 GB
|Registrieren
|75 GB
|7,50 $
|100
|500 GB
|Registrieren
|100 GB
|10,00 $
|100
|500 GB
|Registrieren
|125 GB
|12,50 $
|100
|500 GB
|Registrieren
|150 GB
|15,00 $
|100
|500 GB
|Registrieren
Images
Hochladen, Erfassen und Bereitstellen nutzerdefinierter Images über mehrere Computer.
Kosten für Egress-Überschreitung = 0,005 USD pro GB
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Die Abrechnung eines Dienstes erfolgt auf Stundebasis (wobei angefangene Stunden auf die nächste volle Stunde aufgerundet werden). Wenn Sie beispielsweise eine 1-GB-VM erstellen und diese nach 24 Betriebsstunden löschen, werden Ihnen 0,18 USD (24 Stunden x 0,0075 USD/h) in Rechnung gestellt. Sie erhalten eine Rechnung am ersten Tag des folgenden Kalendermonats. Sie können jedoch eine Rechnung zur Monatsmitte erhalten, wenn Ihr Konto eine bestimmte Abrechnungsgrenze für Dienste erreicht, die innerhalb eines Monats in Anspruch genommen werden. Die Zahlungserhebung erfolgt automatisch, sobald eine Rechnung erstellt wurde. Lesen Sie diesen Leitfaden, um zu erfahren, wie die Abrechnung funktioniert.
Ihre Kreditkarte wird belastet, nachdem Sie den Gutschriftenbetrag für die Werbeaktion ausgeschöpft haben oder das Zeitfenster für die Werbeaktion abgelaufen ist. Beispiel: Wenn Sie eine Gutschrift im Wert von 100 USD für 60 Tage erhalten haben, wird diese Gutschrift automatisch Ihrem Konto gutgeschrieben. Wenn Sie während dieser 60 Tage 50 USD ausgeben, wird Ihre Karte nicht belastet. Wenn Sie innerhalb dieser 60 Tage 150 USD ausgeben, ist das Guthaben von 100 USD vollständig aufgebraucht. Also wird Ihre Kreditkarte mit 50 USD belastet. Ihre Kreditkarte wird für alle aktiven Dienste belastet, nachdem das Fenster für die Werbeaktion abgelaufen ist.
Wir akzeptieren Visa, Mastercard, American Express und Discover. Sie können Ihrem Konto Guthaben hinzufügen, indem Sie Geld von einem PayPal-Konto überweisen. Eine gültige, mit Ihrem Konto verknüpfte Kreditkarte ist eine Voraussetzung unseres Services-Rahmenvertrags. Lesen Sie diesen Leitfaden zur Abwicklung der Abrechnung.
Ja, Sie können Zahlungen vornehmen, durch die Guthaben auf Ihr Konto übertragen wird. Wenn Ihrem Konto für die in Anspruch genommenen Dienste eine Rechnung gestellt wird, berechnen wir den im Voraus bezahlten Guthabenbetrag, bevor wir die hinterlegte Zahlungskarte mit Ihrem Konto belasten.
Ja. Wir bewahren Ihre gespeicherten Daten auf und reservieren Ihre Kapazitäten für die Nutzung anderer Ressourcen wie RAM, Datentransfer usw., selbst wenn Ihre VM ausgeschaltet ist. Sie erhalten eine Rechnung für alle anderen aktiven Dienste, wie Longview Pro oder eine zusätzliche IP-Adresse. Wenn Sie für einen bestimmten Dienst keine Rechnung mehr erhalten möchten, müssen Sie ihn vollständig aus Ihrem Konto entfernen.
Wir erheben Steuern für Kunden, die ihnen unterliegen. In unserem Leitfaden zu steuerlichen Informationen erfahren Sie mehr über die Länder, für die wir Steuern erheben, über Steuersätze und darüber, wie Sie die Steuernummer Ihres Unternehmens zu Ihrem Konto hinzufügen.
Holen Sie sich eine personalisierte Cloud-Kostenanalyse
Setzen Sie sich mit unserem Vertriebsteam in Verbindung, um Ihre Ziele zu besprechen, Ihre Infrastruktur anzupassen und die richtige Cloud-Lösung mit den von Ihnen benötigten Funktionen aufzubauen.