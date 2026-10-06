Die Abrechnung eines Dienstes erfolgt auf Stundebasis (wobei angefangene Stunden auf die nächste volle Stunde aufgerundet werden). Wenn Sie beispielsweise eine 1-GB-VM erstellen und diese nach 24 Betriebsstunden löschen, werden Ihnen 0,18 USD (24 Stunden x 0,0075 USD/h) in Rechnung gestellt. Sie erhalten eine Rechnung am ersten Tag des folgenden Kalendermonats. Sie können jedoch eine Rechnung zur Monatsmitte erhalten, wenn Ihr Konto eine bestimmte Abrechnungsgrenze für Dienste erreicht, die innerhalb eines Monats in Anspruch genommen werden. Die Zahlungserhebung erfolgt automatisch, sobald eine Rechnung erstellt wurde. Lesen Sie diesen Leitfaden, um zu erfahren, wie die Abrechnung funktioniert.