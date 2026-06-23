AIエージェントがユーザーに代わって行動する機会が増えるにつれて、あらゆるリクエストにおいて、アイデンティティ、意図、信頼性に重要な疑問が生じています。この問題に対処するために、Akamai Technologies （NASDAQ：AKAM）は、ボット&エージェントコントロールソリューション向けに統合的なエージェントフレームワークを発表しました。これは、アイデンティティ、可観測性、信頼性、エッジセキュリティを単一のリアルタイム意思決定レイヤーとして結合することにより、エッジでのスケーラブルなAI駆動型のインタラクションを実現するものです。

パートナー企業とのエコシステムを通じて提供されるこのフレームワークは、6つの密接に連携した柱で構成されています。

AkamaiのSecurity Strategy担当VP兼CTO、Patrick Sullivanは「AIエージェントが、私たちのクリック操作に代わって行動し、購買取引を処理しています。これが機能するためには、企業はエージェントだけでなく、その背後に誰がいるのか、何をしようとしているのかを理解する必要があります」「私たちは、アイデンティティが可視性を生み出し、可視性が信頼を築き、その信頼に基づく意思決定が企業の安全な成長とAIを活用した新たなビジネスモデルにつなげるべくこの仕組みを構築しました。私たちは、企業がセキュリティに妥協することなく、AIを受け入れる自信を持てるように支援しています」と述べています。



Akamaiは、エコシステム全体を通じて、ボット、エージェント、ユーザーの管理を統合的に行うための企業の取り組みを支援しています。その結果、すべてのやり取りをリアルタイムで検証・理解・対応できる、スケーラブルなモデルが実現しました。