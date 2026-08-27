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Akamai Technologiesは、先進的なCPaaS (Communication Platform as a Service）および UCaaS (Unified Communications as a Service）ソリューションの大手プロバイダーであるSarvが、インド全土のさまざまなミッションクリティカルなアプリケーションや企業、数百万人のエンドユーザーを支える基盤として、Akamai Cloudを活用していると発表しました。
Sarvは、拡大を続ける同社のAIポートフォリオを支える、よりコスト効率とスケーラビリティに優れたインフラ基盤を求め、重要なワークロードをAkamai Cloudに移行しました。CloudMinister Technologiesによって管理され、継続的に最適化されているこの環境は、現在、AIを活用した各種公共サービス、緊急対応プラットフォーム、サイバーセキュリティアプリケーション、企業向けコラボレーションソリューションを支えています。
Sarvは現在、緊急対応プラットフォームの「DeepCall」、サイバー犯罪防止ソリューションの「Naam」、AI搭載チャットボットの「Kar Saathi」のほか、インド全土で50万人以上が利用する企業向けコラボレーションスイートの「Sarv Workspace」および「Sarv Drive」など、Akamai Cloud上で複数の大規模プラットフォームを運用しています。
- DeepCallは、Akamai のコンピューティング、NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell GPU、高性能ストレージを活用し、約1億件の通話を処理するとともに、AIによる音声生体認証、音声テキスト変換（STT: Speech-to-Text）、会話分析を使用して、1日あたり550万件を超える重大な緊急通報を分析しています。
- Sarvの会話型AIスタックは、STT、音声合成（TTS: Text-to-Speech）、言語識別（LID: Language Identification）、AIエージェントなどで構成され、Akamaiのインフラ上で稼働しています。応答時間は最短400ミリ秒で、STTとTTSのレイテンシーは50～90ミリ秒です。
- また、NaamはAkamai のコンピューティングとObject Storageを活用して、1日あたり約7,000件の不正な電話番号や悪性のWebサイトを特定、ブロックしています。これにより、2億2,000万人を超える通信サービス加入者をサイバー詐欺やフィッシングの脅威から保護しています。
Akamaiのインド担当Regional Vice Presidentを務めるMitesh Jainは「組織が市民サービスの向上に向けてAIの導入を拡大する中、サービスの高い応答性、信頼性、スケーラビリティを維持するうえで、基盤となるインフラの重要性が高まっています。Sarvの導入事例は、このような環境に求められる予測可能性と信頼性を維持しながら、Akamai CloudがミッションクリティカルなAIアプリケーションの大規模運用をどのように支えているかを示すものです」と述べています。
SarvのCEOであるRamesh Choudhary氏は「コスト効率、スケーラビリティ、パフォーマンスは、当社が構築および運用するプラットフォームにとって極めて重要です。Akamai Cloudは、AIを活用した公共サービス、緊急対応システム、サイバーセキュリティプラットフォーム、企業向けコラボレーションソリューションからなる、拡大を続ける当社のポートフォリオを支えるために必要なインフラ基盤を提供します。予測可能なコストと効率的なコンピューティングインフラにより、当社は高い運用効率を維持しながら、AI機能を大規模に提供できるようになりました」と述べています。
AIを活用した市民サービスや企業向けアプリケーションの導入が加速する中、Sarvは、さらなるワークロードに対応するためにAkamai Cloudの利用を拡大する予定です。これにより、インド全土で安全かつ、スケーラビリティとコスト効率に優れたAIサービスを提供する能力をさらに強化していきます。
Sarvについて
Sarvは、企業のコミュニケーションのあり方を変革するために設計された、高度なCommunication Platform as a ServiceおよびUnified Communications as a Serviceソリューションの大手プロバイダーです。音声、メッセージング、動画、コラボレーションツールをシームレスなプラットフォームに統合することで、優れた顧客体験の提供と、オーディエンスとのより強固なつながりの構築を支援します。Sarvのソリューションは、複雑なコミュニケーションワークフローをシンプル化し、チームや顧客の所在地を問わず、企業が複数のチャネルにわたる顧客とのやり取りを統合して、エンゲージメントを強化できるようにします。Sarvは、利用企業の顧客がたどるカスタマージャーニーをあらゆる段階で重視した、スケーラビリティ、革新性、信頼性に優れたツールを提供することで、コミュニケーションの再定義に取り組んでいます。
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