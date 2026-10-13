Robloxは、世界進出を視野に入れ、世界各地の開発者やプレイヤーの双方に、安全で一貫した体験を提供できる環境を必要としていました。読み込み時間の低下や切断など、質の低いユーザー体験は、収益の損失につながります。Robloxは、パフォーマンスの高いオンライン・マルチプレイヤー・ゲームを配信し、優れたゲーム製作体験を確実に提供するために、Akamaiを選択しました。
Robloxについて
Robloxの使命は、ゲームプレイを通して世界を1つにすることです。毎月、世界中の9,000万人が友人とともに数百万の没入型デジタル体験を楽しんでいます。それらすべての体験は、200万人を超えるクリエイターで構成されるRobloxコミュニティによって構築されています。創造力と世界中の人々の良好な関係を刺激し育成する、民間の安全かつ多様なコミュニティの構築を重視しています。詳細については、https://corp.roblox.comをご覧ください。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。