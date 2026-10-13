Efashe Group

Akamaiに移行する前、Efashe社はコロケーションデータセンターの物理サーバーと、ローカルプロバイダーのVPS製品を組み合わせたハイブリッドインフラを採用していました。この構成は一定の冗長性を備えていたものの、管理やスケーリングの面で統一性に欠け、信頼性の高い運用が難しい環境となっていました。

障害が発生するたびに、システムの脆弱性が明らかになりました。Efashe社のテクニカルチームは、少ない人数でサーバーを手動で切り替え、トラフィックを再ルーティングする必要がありました。そのため、ダウンタイムが長引き、パートナー企業とのSLAを満たせないこともありました。「当社のビジネスでは、こうした遅延が機会損失につながります」と、Efashe社CTOのPeter Rutayomba氏は述べています。

稼働率は80%程度にとどまり、頻発する障害により顧客の信頼が損なわれ、同社の競争力も低下していました。コストも予測が難しく、計画的な設備投資（CapEx）と、緊急対応に追われる運用コスト（OpEx）の間で支出の方向性が定まりませんでした。Efashe GroupのCEO、Butera Rutagaramba氏は次のように述べています。「私たちのアプローチは、基本的に事後対応でした。常に場当たり的な障害対応に追われ、成長やイノベーションの余地はほとんどありませんでした」。