Efashe Group

Efashe Group傘下のFuture Dynamic Innovationsは、ルワンダの大手金融テクノロジーアグリゲーターの1つです。請求書の支払い、水道光熱費の前払い、SMS通知やアラート送信など、国内の多くのビジネスを支える幅広いサービスを提供しています。同社のミッションは、単純でありながら深遠です。それは、アフリカ全土で、携帯電話を使って日常的な金融サービスにアクセスできるようにすることです。ルワンダ全土に3,000人のエージェントを擁し、マラウイやザンビアでも事業を拡大中のEfashe社は、毎月1,000万件を超えるSMSメッセージを処理し、年間で300億件以上のトランザクションを支えています。
しかしその裏で、Efashe社の成長への取り組みは壁にぶつかっていました。レガシーインフラはコストが高いうえに信頼性が低く、プロビジョニングにも時間がかかっていたのです。転機となったのは、ワークロードをAkamai Cloud Computingサービスに移行したことでした。現在は100台を超えるLinodeサーバーが稼働しており、プロビジョニング時間をわずか数分に短縮。アップタイムもほぼ100%を達成しました。これにより、チームは、アフリカ全域でのプラットフォームの革新と拡大に専念できるようになり、手頃なコストのAkamaiのインフラ基盤上で、高速、信頼性、スケーラビリティを兼ね備えたサービスを提供しています。