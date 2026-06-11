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Seven West Media

Seven West Mediaは、Akamaiと共にオンラインライフの力となり、守ります。

Seven West Mediaについて

Seven West Mediaは、オーストラリアで最も著名なメディア企業の1つで、テレビ放送、出版、デジタルコンテンツの制作において、市場をリードする存在です。

同社はオーストラリアの有名メディア企業の本拠地となっており、Seven Networkとその系列チャンネルの7two、7mate、7flix、放送ビデオ・オンデマンド・プラットフォームの7plus、7NEWS.com.au、The West Australian、The Sunday Timesが拠点を構えています。代表的なブランドも所有しており、7NEWS、Sunrise、Big Brother、SAS Australia、Farmer Wants A Wife、The Voice、Dancing With The Starsなどのオーストラリアを代表するニュースや朝番組を手掛けています。また、All Stars、Home and Away、Chase Australia and Better Homes and Gardens、Seven West MediaはAFL、Cricket Australia、Supercars、Commonwealth Games、オリンピックの放送パートナーでもあります。

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