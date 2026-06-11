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Seven West Media soutient et protège la vie en ligne avec Akamai.

À propos de Seven West Media

Comptant parmi les plus importantes sociétés de médias d'Australie, Seven West Media est incontournable sur le marché de la production de contenu dans les domaines de la télédiffusion, de l'édition et du digital.

La société compte quelques-unes des entreprises de médias les plus renommées d'Australie, notamment Seven Network et ses chaînes affiliées 7two, 7mate et 7flix ; la plateforme de diffusion vidéo à la demande 7plus ; 7NEWS.com.au ; le West Australian et le Sunday Times. Proposant des marques emblématiques telles que 7NEWS et Sunrise, les principales émissions matinales et d'actualités en Australie, ainsi que Big Brother, SAS Australia, Farmer Wants A Wife, The Voice, Dancing With The Stars: All Stars, Home and Away, The Chase Australia et Better Homes and Gardens, Seven West Media est également le diffuseur de l'AFL, de Cricket Australia, de Supercars, des Jeux du Commonwealth et des Jeux olympiques.

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