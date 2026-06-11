A Seven West Media é uma das empresas de mídia mais proeminentes da Austrália, com presença líder de mercado na produção de conteúdo relacionada a serviços editorais, digitais e de transmissão televisiva.

A empresa é lar de alguns dos mais renomados empreendimentos de mídia da Austrália, incluindo a Seven Network e seus canais afiliados 7two, 7mate, 7flix; a plataforma de transmissão de vídeo sob demanda 7plus; 7NEWS.com.au; The West Australian; e The Sunday Times. Com marcas icônicas, como os principais programas australianos matinais e jornalísticos 7NEWS e Sunrise, Big Brother, SAS Australia, Farmer Wants A Wife, The Voice, Dancing With The Stars: All Stars, Home and Away, The Chase Australia e Better Homes and Gardens, a Seven West Media também é a parceira de transmissão da AFL, Cricket Australia, Supercars, os Jogos da Commonwealth e as Olimpíadas.