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Acerca de Seven West Media
Seven West Media es una de las principales empresas de comunicación de Australia, con una sólida presencia en el sector de la producción de contenido televisivo, editorial y digital.
La organización alberga algunas de las empresas de comunicación más prestigiosas de Australia, incluidas Seven Network y sus canales afiliados 7two, 7mate, 7flix; la plataforma de transmisión de vídeo a la carta 7plus; 7NEWS.com.au; The West Australian; y The Sunday Times. No solo cuenta con marcas icónicas como 7NEWS y Sunrise, los programas matinales y de noticias líderes en el país, además de Gran Hermano, SAS Australia, Granjero busca esposa, La Voz, Dancing With The Stars: All Stars, Home and Away, The Chase Australia y Better Homes and Gardens, Seven West Media es también el partner de retransmisión de la AFL, Cricket Australia, Supercars, los Juegos de la Mancomunidad y los Juegos Olímpicos.