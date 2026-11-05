システム部 統括部長
尾崎 欧州 氏
システム部 エキスパート
穂積 賢知 氏
※本記事は、Akamai パートナーであるブロードメディア様よりご提供いただいた記事をもとに、一部編集・再構成して掲載しています。
転載元：https://tech.broadmedia.co.jp/case/akamai/eplus/
近年、ランサムウェア被害は大企業や社会インフラ領域にも広がっており、重要システムに対するセキュリティー対策の強化が急務となっています。
大規模なサイバー攻撃事例が社会的にも注目される中、イープラスにおいても早急な対応の必要性を認識していました。特に同社では、基幹システム領域におけるランサムウェア対策を、さらに強化する必要がありました。
長年運用されてきた基幹システムは、古いアーキテクチャーを採用している一方で、極めて重要なデータを保持しており、ランサムウェアからどのように保護するかが大きな課題となっていました。
そこでまずは、重要な基幹システムのサーバー群に対して防御体制を確立し、重要システムを重点的に守ることを目標として、対策製品の検討を開始することにしました。
イープラスでは、従来より Akamai のWebセキュリティーサービスを導入しており、その流れの中で、Akamai Guardicore Segmentation に関する紹介を受けました。
当時抱えていた「重要な基幹システムをランサムウェアから保護したい」という課題に対して、マイクロセグメンテーションによるアプローチが適していると感じ、対策製品の候補として本格的な検討を開始しました。
複数製品を比較検討する中で、高く評価されたのが、オンプレミス環境と複数クラウド環境を横断的に防御できる点でした。システム環境が複雑化する中、単一環境だけではなく、ハイブリッド／マルチクラウド全体を一元的に可視化・制御できることは、重要な選定要件でした。
さらに、最も重要視されたのはエージェントの軽量性です。業務システムへの影響を最小限に抑える必要がある中で、Akamai Guardicore Segmentation のエージェントはCPU使用率が低く、本番環境のシステムリソースにほとんど影響を与えない点が高く評価されました。
加えて、防御モード移行後は「許可した通信以外を確実に遮断できる」という、マイクロセグメンテーション本来の強固な制御を実現できる点も導入の決め手となりました。
また、導入時において1年間の Akamai の伴走支援サービス（別途有償）が用意されていたことも、安心材料となりました。マイクロセグメンテーションは学習コストが高い領域であるため、導入初期から専門支援を受けられる点が重要視されました。
これらを総合的に評価した結果、イープラスでは、重要システムを保護するためのマイクロセグメンテーション基盤として、Akamai Guardicore Segmentation の採用を決定しました。
導入に際しては約1年をかけて、優先度の高いサブシステムから順次、保護対象へ移行しました。その中で、通信の可視化やポリシー調整を段階的に進めながら、本番環境への影響を抑えつつ、マイクロセグメンテーションの適用範囲を広げていきました。
現在では、チケット販売で利用するサブシステムをすべて防御モードで運用できる状態となっています。重要システムに対して、必要な通信のみを許可するセキュアな運用基盤を構築できたことで、ランサムウェア対策強化につながっています。
導入プロジェクトでは、Akamai の伴走支援サービスが大きな役割を果たしました。
初期段階では、ポリシー設計や通信制御の考え方、どの粒度で制御をおこなうべきかといった点に難しさもありましたが、継続的な支援を受ける中でノウハウを蓄積し、運用知識の内製化を進めました。その結果、最終的には自社要員のみでも設定・運用を進められる体制を構築できました。
また、本番環境において、Akamai Guardicore Segmentation エージェント起因のトラブルは一切発生しておらず、業務システムへの影響もなく安定運用を継続できている点も、高く評価されています。
加えて、通信状況の可視化が進んだことで、システム間通信の把握や運用管理面でもメリットを実感しており、セキュリティー強化と運用性向上の両立につながっています。
ランサムウェア対策だけでなく、内部侵害や不正な横展開（ラテラルムーブメント）への対策強化にも継続的に取り組み、重要システム全体のセキュリティーレベル向上を目指してまいります。
システム部 統括部長
尾崎 欧州 氏
システム部 エキスパート
穂積 賢知 氏
※本記事は、Akamai パートナーであるブロードメディア様よりご提供いただいた記事をもとに、一部編集・再構成して掲載しています。
転載元：https://tech.broadmedia.co.jp/case/akamai/eplus/
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