イープラスでは、従来より Akamai のWebセキュリティーサービスを導入しており、その流れの中で、Akamai Guardicore Segmentation に関する紹介を受けました。

当時抱えていた「重要な基幹システムをランサムウェアから保護したい」という課題に対して、マイクロセグメンテーションによるアプローチが適していると感じ、対策製品の候補として本格的な検討を開始しました。

複数製品を比較検討する中で、高く評価されたのが、オンプレミス環境と複数クラウド環境を横断的に防御できる点でした。システム環境が複雑化する中、単一環境だけではなく、ハイブリッド／マルチクラウド全体を一元的に可視化・制御できることは、重要な選定要件でした。

さらに、最も重要視されたのはエージェントの軽量性です。業務システムへの影響を最小限に抑える必要がある中で、Akamai Guardicore Segmentation のエージェントはCPU使用率が低く、本番環境のシステムリソースにほとんど影響を与えない点が高く評価されました。

加えて、防御モード移行後は「許可した通信以外を確実に遮断できる」という、マイクロセグメンテーション本来の強固な制御を実現できる点も導入の決め手となりました。

また、導入時において1年間の Akamai の伴走支援サービス（別途有償）が用意されていたことも、安心材料となりました。マイクロセグメンテーションは学習コストが高い領域であるため、導入初期から専門支援を受けられる点が重要視されました。

これらを総合的に評価した結果、イープラスでは、重要システムを保護するためのマイクロセグメンテーション基盤として、Akamai Guardicore Segmentation の採用を決定しました。