크립토마이너 해부: 크립토마이닝의 내부 구조

크립토마이너 또는 크립토재커는 피해자의 리소스를 악용해 암호화폐를 마이닝함으로써 이익을 얻는 멀웨어의 일종입니다. 공격자들이 암호화폐를 결제 수단으로 사용하는 것과는 달리, 크립토마이너는 암호화폐의 기본 기반인 블록체인 마이닝 작업을 통해 금전적 이익을 얻습니다.

암호화폐는 원래 국경이 없고 탈중앙화된 방식으로 돈을 이체하고 전통적인 은행 시스템에서 분리하기 위해 고안되었습니다. 비트코인이 처음 등장한 이후로, 많은 다른 암호화폐와 암호 기반 토큰이 만들어졌습니다. 모든 토큰은 다른 토큰과 구별되는 테마 또는 기능 세트를 기반으로 합니다. 예를 들어, Monero 코인은 완전한 프라이버시를 목표로 하고 무결성을 보장하면서 거래 추적을 방지하는 반면, 도지코인과 같은 밈 코인은 실용성보다는 감성에 더 중점을 둡니다.

익명성을 유지하면서 이익을 추구하는 공격자에게 암호화폐는 수익성이 높은 옵션입니다. 법 집행 기관에 의해 신원이 노출될 리스크를 최소화하면서 암호화폐 자금을 사용할 수 있기 때문입니다. 신원을 노출하지 않고 금전적 이익을 얻는 가장 직접적인 방법은 프라이버시 지향적 암호화폐를 마이닝하는 것입니다. 이 경우 공격자는 피해자에게 자신을 드러내지 않고도 즉각적인 이익을 얻을 수 있으며, 이익을 사용한 거래도 숨길 수 있습니다.

이번 3부작 블로그 시리즈에서는 암호화폐와 크립토마이너를 세밀하게 분석해 볼 것입니다. 첫 번째 게시물(이번 게시물)에서는 블록체인 기술과 마이닝의 일반적인 작동 방식을 포함해 암호화폐의 기본 사항을 다룹니다. 또한, 프라이버시와 효율성 요구사항을 충족하는 마이닝 가능한 코인을 선택하는 공격자의 사고방식도 다룹니다.

이 시리즈의 두 번째 글에서는 크립토마이너, 특히 Akamai가 발견한 악성 크립토마이너에 대해 다룹니다. 크립토마이너의 통계, 수익, 작동 방식, 피해자를 감염시키는 방식 등을 살펴보겠습니다. 이번 시리즈의 세 번째이자 마지막 게시물에서는 방어 기술을 다룹니다. 즉, 크립토마이너를 탐지하고 그 영향을 방어하며 공격자가 수익을 얻지 못하도록 대응하는 방어 기법을 다룹니다.