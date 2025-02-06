加密货币挖矿程序深度解析：内部构成与研究

加密挖矿程序（也称为加密劫持程序）是一类恶意软件，通过加密货币挖矿来利用受害者的资源牟利。与攻击者通常使用加密货币作为付款方式相反，加密挖矿程序利用加密货币的基本基础（即区块链挖矿操作）来获取经济收益。

加密货币最初被设计为一种无国界、去中心化的转帐手段，脱离了传统的银行系统。自从比特币首次出现以来，其他许多加密货币和基于加密的代币也应运而生。每类代币均基于一个主题或一组功能，这使其有别于其他类型的代币。例如，门罗币旨在完全保护隐私，防止交易跟踪并确保交易完整性，而狗狗币等 meme 币的情绪价值高于实用价值。

攻击者既想获利又想隐藏身份，这使得加密货币成为他们的不二选择。这是因为加密货币不但可以让攻击者自由使用非法所得，而且会极大地降低被执法机构发现的风险。要想隐秘地赚取经济收益，挖掘以隐私为导向的加密货币无疑是一条最直接的途径。此类加密货币可以让攻击者立竿见影地获利，而不会暴露身份，并且还能掩盖与之相关的任何交易。

本博客系列包含三个部分，我们将深入探讨加密货币和加密挖矿程序领域。第一篇博文（本篇）探讨了加密货币的基础知识，包括区块链技术和挖矿的一般运作方式，还介绍了攻击者在选择可挖掘的加密货币来满足其隐私和效率要求时的思维方式。

本系列的第二部分将聚焦于挖矿程序，特别是我们发现的恶意挖矿程序。我们将分析一些挖矿程序的统计数据及其获利情况，并探讨它们的运作方式以及如何感染受害者。本系列的第三部分也是最后一篇文章将介绍防御技术，探讨如何检测加密货币挖矿程序、减轻其造成的影响，并采取反制措施，防止攻击者从攻击中获利。