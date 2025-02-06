Anatomie des cryptomineurs : les dessous du cryptominage

Les cryptomineurs, ou cryptojackers, sont un type de logiciel malveillant qui exploite les ressources de la victime pour en tirer profit en minant de la cryptomonnaie. Contrairement à l'utilisation habituelle de la cryptomonnaie par les attaquants comme moyen de paiement, les cryptomineurs exploitent la caractéristique fondamentale de la cryptomonnaie, qui est l'opération de minage de la blockchain, pour générer un gain financier.

À l'origine, la cryptomonnaie a été conçue comme un moyen décentralisé et sans frontières de transférer de l'argent et de se détacher des systèmes bancaires traditionnels. Depuis la première apparition du bitcoin, de nombreux autres cryptomonnaies et jetons crypto ont été créés. Chaque jeton repose sur un thème ou un ensemble de caractéristiques qui le distingue des autres. Par exemple, la cryptomonnaie Monero vise la confidentialité totale et empêche le suivi des transactions tout en garantissant l'intégrité, tandis que les meme coins comme Dogecoin ont une valeur plus sentimentale que pratique.

Les cryptomonnaies représentent une option lucrative pour les pirates, ces derniers cherchant à s'enrichir tout en préservant leur anonymat. Elles permettent aux auteurs de menaces d'utiliser leurs fonds en cryptomonnaie avec un risque minimal d'identification par les forces de l'ordre. Le moyen le plus direct d'obtenir un gain financier sans identification est de miner des cryptomonnaies confidentielles, qui permettent aux pirates de réaliser un profit immédiat sans se révéler à la victime (les transactions utilisant les gains réalisés étant également masquées).

Dans cette série de trois blogs, nous plongerons dans le monde des cryptomonnaies et des cryptomineurs. Le premier article (celui-ci) traite des fondamentaux de la cryptomonnaie, y compris le fonctionnement général de la technologie blockchain et du minage. Il aborde également la mentalité du pirate qui choisit une cryptomonnaie exploitable qui répondra à ses exigences en matière de confidentialité et d'efficacité.

Le deuxième volet de cette série porte sur les cryptomineurs, en particulier les programmes malveillants que nous avons trouvés. Nous examinerons des statistiques sur les cryptomineurs, les profits qu'ils génèrent, leur mode de fonctionnement et la manière dont ils infectent leurs victimes. Le troisième et dernier article de la série aborde les techniques de défense : la façon dont nous pouvons détecter les cryptomineurs, atténuer leur impact et lutter pour empêcher que les attaques génèrent des bénéfices.